Эксперты назвали пять признаков, которые указывают на проблемы со здоровьем от кофе

Зарубежные эксперты назвали 5 знаков, которые могут указывать на проблемы со здоровьем из-за кофе. Одним из сигналов является необъяснимая усталость.

Чашка кофе является ежедневным напитком многим людей, особенно утром, но некоторые потребляют большое количество его в течение дня. Хотя он имеет много преимуществ, чрезмерность чревата серьезными проблемами со здоровьем, на что указывают определенные знаки, в числе которых и необъяснимая усталость.

Суть в том, что осуществляется стимулирование нервной системы, в частности, благодаря уменьшению и увеличению в организме аденозина происходят колебания между активностью и желанием спать.

Кофе, как правило, мягко влияет на желудок, сигналом же к минимизации его выпивания является жидкий стул. Кофе может вызвать высокое кровяное давление и увеличить частоту сердечных сокращений, поэтому, если человек чувствует усталость после его питья, необходимо подумать также об ограничении.

Несмотря на то, что кофеин повышает бодрость, большие дозы вызывают беспокойство и нервозность, что сказывает негативным образом на поведении и работоспособности. В том случае, если требуется много времени для засыпания, следует задуматься тоже о чрезмерной любви к напитку, что чревато не только плохим качеством сна, но и другими сопутствующим проблемами, в числе которых ожирение и сахарный диабет.