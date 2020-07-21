Британцы представили проект 70-местного гибридного самолета

Британская компания Electric Aviation Group представила проект гибридного пассажирского самолета, рассчитанного на перевозку 70 человек. Как пишет Flightglobal, в конструкции летательного аппарата будет предусмотрена возможность конвертации в полностью электрический вариант. Это будет сделано на тот случай, если будут разработаны аккумуляторы с существенно большей, чем сегодня, удельной емкостью.

Гибридные и электрические летательные аппараты сегодня рассматриваются разработчиками, как один вариантов снижения влияния авиации на экологию. При этом, в том числе из-за относительно низкой удельной емкости аккумуляторов, большинство проектов предусматривает создание региональных пассажирских самолетов, рассчитанных на перевозку пары десятков человек.

Британский гибридный пассажирский самолет должен составить конкуренцию среднемагистральным турбовентиляторным летательным аппаратам. Согласно проекту, британский самолет будет собран по схеме высокоплана с удлиненным крылом и двумя килями, расположенными на законцовках горизонтального хвостового оперения. На самолет установят четыре электромотора, два из которых, расположенных ближе к корневой части крыла, получат воздушные винты увеличенного диаметра.

В перспективном летательном аппарате планируется реализовать концепцию электрического шассии, которое будет помогать разгону при взлете. Предполагается, что это позволит увеличить набор скорости и уменьшить разбег, необходимый для взлета. Салон самолета планируется выполнить модульным: в течение нескольких часов его можно будет переоборудовать из пассажирского в грузовой или наоборот.

В Electric Aviation Group рассчитывают, что дальность полета нового самолета составит около 1,5 тысячи километров. Другие подробности о проекте летательного аппарата пока не раскрываются.