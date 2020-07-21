25 тысяч домохозяйств в Украине используют «зеленую» электроэнергию

В частности, в течение II квартала 2020 года еще около 1500 домохозяйств установили солнечные панели.

Больше всего СЭС установлено в домохозяйствах Днепропетровской (почти 3500), Тернопольской (более 2200), Киевской (более 2000); Ивано-Франковской (более 1900) и Закарпатской (почти 1600) областей.

Заместитель председателя Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко отметил, что СЭС домохозяйств — это малая распределенная генерация, которая позволяет использовать энергию в точке ее производства. Это, в свою очередь, способствует избежанию потерь в сетях при транспортировке электроэнергии.

«Еще одно преимущество СЭС — это дополнительный стимул для владельцев следить за потреблением электроэнергии, менять поведение на энергосберегающее, внедрять энергоэффективные мероприятия и использовать smart-технологии», — подчеркнул Шафаренко.

Как сообщалось, 21 июля 2020 года Верховная Рада рассмотрела во втором чтении законопроект №3658 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии». Изменения относительно поддержки развития возобновляемой энергетики домохозяйств не касаются .