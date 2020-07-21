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18-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась в прозрачном белье для обложки Vogue

Кайя Гербер

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер приняла участие в съемке для японской версии модного журнала Vogue и стала героиней его обложки. Снимок появился на ее странице в Instagram.

18-летняя знаменитость попозировала на белом фоне в кожаных легинсах с завышенной талией и кружевном черном боди люксового бренда Yves Saint Laurent, прозрачная ткань которого просвечивает ее грудь. На веки Гербер нанесен макияж в стиле smoky eyes, а на губы — красная помада. Из аксессуаров на ней — крупные серьги и золотая цепь.

Автором съемки выступил дуэт фотографов Луиджи и Янго (Luigi и Iango), снимки которых неоднократно попадали на обложки журналов Vogue. Стилистом стала Анна Делло Руссо (Anna Dello Russo), а визажистом — Том Пешо (Tom Pecheux).

21 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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