11,5 миллионов кубометров газа добытого в Украине украли и продали российские оккупанты

В незаконно аннексированном Крыму оккупанты продали 11,5 миллиона кубометров газа, добытого до анексии на месторождении в Херсонской области и закачанного в Глебовское . Известно, что подготовка газа к продаже осуществлялась с апреля. Согласно содержанию документации торгов, этот газ обозначен в качестве «имущества федеральной собственности», причем такое решение принял подконтрольный России крымский «суд».

Крымское издание пишет, что газ добыли несколько лет назад в районе месторождения в Стрелковом Херсонской области. Его добычу осуществило украинское ЧАО «Пласт», которое связывают с беглым экс-народным депутатом Украины Александром Онищенко.

«Достигнутые договоренности с «Черноморнефтегазом», контроль над которым на тот момент уже осуществляли российские власти, содействовали тому, что добытый газ закачивался в Глебовское хранилище, находящееся на аннексированном полуострове», – говорится в публикации. В конечном счете, журналисты установили, что газ был закачан на захваченный полуостров потому, что компрессорная станция на газопроводе «Стрелково-Джанкой-Симферополь» оказалась подконтрольными российским военным.