Звезда «Мира Юрского периода 3» показала травмы со съемок

Звезда фильма «Мир Юрского периода 3» Брайс Даллас Ховард продемонстрировала травмы, полученные ею во время выполнения трюков на съемках. На официальном канале актрисы в социальной сети Twitter были опубликованы фотографии, на которых она запечатлена с внушительными кровоподтеками на руках и ногах.

«Поднимите ваши руки, если вы горите желанием еще раз вернуться к этим трюкам», — пошутила она в комментариях. В ответ некоторые из подписчиков актрисы отметили, что не видят в этом ничего необычного, так как синяки являются неотъемлемой частью труда представителей самых разных профессий.

Съемки третьей части «Мира Юрского периода» стартовали еще зимой 2020 года, но затем были остановлены из-за вспышки коронавируса нового типа. Студия Universal возобновила производство в середине лета. Помимо главных героев трилогии, в картине должны появиться и участники оригинального фильма «Парк Юрского периода» Джефф Голдблюм, Сэм Нилл и Лора Дерн.

Релиз фильма «Мир Юрского периода 3» запланирован на июнь 2021 года. Постановщиком выступил Колин Треворроу.