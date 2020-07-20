ВВС США сократят число операторов ударных беспилотников

ВВС США приступили к выработке требований к перспективным ударным беспилотным летательным аппаратам, которые в перспективе должны будут заменить устаревающие MQ-9 Reaper. Об этом, как пишет Aviation Week, заявил заместитель министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уил Роупер. По его словам, в числе наиболее важных требований — сокращение операторов беспилотников и числа аналитиков, занимающихся анализом разведывательной информации.

В настоящее время ВВС США испытывают серьезный дефицит операторов беспилотных летательных аппаратов. Специалисты неохотно идут на такие контракты, поскольку работа оператором беспилотника подразумевает очень долгие смены, высокий уровень ответственности и относительно небольшую оплату. В качестве одного из вариантов решения этой проблемы американские военные рассматривают возможность сокращения команд операторов беспилотников вдвое.

В настоящее время за управление одним беспилотником Reaper отвечают два человека: пилот и оператор полезной нагрузки и вооружения. В наземной станции управления для лучшего взаимодействия места операторов беспилотника расположены бок-о-бок. В 2015 году ВВС США рассматривали возможность перепроектирования наземных станций таким образом, чтобы одним аппаратом мог управлять один человек.

Тем не менее, сокращение числа операторов, необходимых для управления беспилотниками, не решает другой проблемы. Каждый ударный аппарат MQ-9 Reaper в каждом полете транслирует и записывает колоссальное количество разведывательных данных, просмотром и обработкой которых занимаются аналитики. Этих специалистов в составе ВВС США также не хватает.

По словам Роупера, перспективный ударный беспилотник, который придет на смену Reaper, должен обладать достаточно высокой автономностью, чтобы военные могли задействовать для анализа разведывательной информации значительно меньше специалистов. При этом для управления каждым новым аппаратом требовался бы только один оператор, который мог бы контролировать не только полет, но и работу бортовых сенсоров и вооружения.

При этом еще одним требованием к перспективному аппарату военные ставят его относительно невысокую стоимость, чтобы потеря беспилотника в бою не была финансово чувствительной. О какой именно стоимости идет речь, Роупер не уточнил. Стоимость одного беспилотника MQ-9 Reaper сегодня составляет около 16 миллионов долларов.

Наконец, ВВС США рассматривают возможность оснащения перспективного ударного беспилотника ракетами класса «воздух-воздух». Эти боеприпасы аппарат сможет использовать не только для поражения воздушных целей, но и для самозащиты. Ранее ВВС США обнародовали запрос на информацию о беспилотниках, которые начнут заменять в войсках MQ-9 с 2031 года.

Ударный беспилотник MQ-9 поступил на вооружение ВВС США в 2007 году. Военные используют эти аппараты для рекогносцировки, разведки и наблюдения, а также для нанесения ударов по наземным целям. К настоящему времени в рамках программы Reaper были построены около 160 аппаратов.

MQ-9 имеет в длину 11 метров, в высоту 3,8 метра и размах крыла 20 метров. Беспилотник способен выполнять полеты на скорости 300 километров в час, а дальность его действия составляет 1,2 тысячи километров. Аппарат способен находиться в воздухе до 14 часов. Reaper оснащен семью точками подвески для ракет и бомб общей массой до 1,7 тонны.