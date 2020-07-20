ВВП России откатился на 10 лет

Второе десятилетие 21-го века превратилось для экономики РФ в бег на месте: на конец 2020 года российский ВВП в долларовом выражении будет даже меньше, чем в 2010-м году.Такой прогноз дает международное рейтинговое агентство S&P в опубликованном в пятницу очередном пересмотре суверенного рейтинга России.

Оставив российский рейтинг без изменений на уровне ВВВ-, или низшей ступени инвестиционной категории, S&P оценило падение российского ВВП в 2020 году в 4,8% — заметно меньше, чем другие международные институты. Так, Всемирный банк прогнозирует спад на 6%, МВФ — на 6,6%, а эксперты ОЭСР — на 8-10% в зависимости от того, придет вторая волна коронавируса или нет.

Тем не менее, оценка S&P предполагает, что на конец 2020 года размер российского ВВП в пересчете на доллары составит 1,425 триллиона, что на 100 млрд долларов, или 6,5% ниже уровня 2010 года (по данным Всемирного банка).

В рублевом выражении российская экономика с 2014 года выросла на 30% — с 79 до 103 трлн рублей. Однако весь номинальный прирост ВВП был «съеден» инфляцией и девальвацией рубля.

Уровень жизни, измеренный ВВП на душу населения, за 6 лет, прошедших с момента присоединения Крыма и начала санкционной войны с Западом, рухнул на треть. И перспективы восстановления в S&P считают туманными.

По прогнозу агентства, в следующем году российская экономика прибавит 4,5%, в 2022-м — 3,5%, но начиная с 2023-го упрется в планку долгосрочного роста не выше 2%.

В результате через три года долларовый размер российского ВВП останется ниже отметок 2014 года (1,799 трлн долларов против 2,082 трлн). Это же касается и уровня жизни: подушевой ВВП-2023 S&P оценивает в 12,3 тысячи долларов на человека против 14,2 тысячи в 2014-м году и более 15 тысяч в «тучные» 2010-е.

Из шести параметров, по которым рассчитывается суверенный рейтинг России, отражающий способность правительства расплатиться по обязательствам в иностранной валюте, S&P максимально оценивает два — «долговую нагрузку» и «внешний сектор». Первый принимает во внимание соотношение госдолга к ВВП, не превышающее 15%, а второй — значительные резервы, накопленные в ФНБ.

Однако «перспективы экономики» и «состояние институтов» агентство оценивает как близкие к плачевным: 5 из 6 баллов (где 6 — самая худшая оценка, а 1 — самая лучшая).

В план прорыва к мировым темпам роста за счет повышения налогов и перераспределения госресурсов на мегапроекты S&P не верит. Эти инициативы будет сложно осуществить, в том числе из-за рисков возможных конфликтов интересов, говорится в релизе агентства.

Кроме того, рост будут сдерживать международные санкции, а «повышенная геополитическая напряженность» в отношениях между Россией и США будет сохраняться, отметило агентство. В базовом сценарии S&P экономика и финансовая система РФ способны пережить шоки, связанные с умеренным ужесточением ограничений, например, в отношении некоторых компаний или несистемно значимых финансовых институтов.

«Формат и сроки дополнительных санкций остаются неопределенными, поскольку они зависят от внешнеполитических решений России и развития политических событий в США в преддверии президентских выборов в 2020 году, которые трудно предсказать — написали аналитики. — Однако в альтернативном сценарии более жесткие санкции могут привести к более серьезным последствиям для макроэкономической стабильности и кредитоспособности страны».