В Мексике создали веганскую кожу из кактуса

Долгое время люди пытались придумать альтернативу коже, которая была бы экологичной и производилась без насилия над животными. Инновационное решение разработали 2 предпринимателя из Мексики. Они предлагают делать кожу, которая внешне и на ощупь ничем не отличается от настоящей, из обычного кактуса.

Поддержим инициативы, которые помогают сократить страдания животных и пытаются сделать мир лучше. Эта несомненно одна из них.



Новый экологически чистый метод создания кожи



© desserto.com

Адриан Лопес Веларде и Марте Казарез разработали способ превращения кактуса в веганскую кожу под названием «Дессерто». Она сделана целиком из кактуса может использоваться для производства чего угодно — от обуви до кошельков.

Кактус очень устойчив к холодам, он может выдерживать низкие температуры зимой. На веб-сайте предпринимателей говорится, что для производства кожи они срезают только зрелые листья растений, не повреждая сами кактусы, а новый урожай собирают каждые 6–8 месяцев.

Производство веганской кожи — уже реальность



© desserto.pelle / Instagram

Компания использует кактусовую кожу для производства сумок, автомобильных кресел, обуви и даже одежды. В отличие от синтетических аналогов, веганская кожа произведена из полностью органических материалов, поэтому она дышащая.

Для создания кактусовой кожи срезанные зрелые листья сушатся на солнце в течение 3 дней, таким образом достигая необходимого уровня влажности. Затем органическое сырье перерабатывается по запатентованной рецептуре.

Еще одним важным доводом в пользу экологичности кожи из кактуса является то, что она частично биоразлагаемая и не содержит пластик. Этот фактор делает кактусовую кожу еще более ценным материалом.

Произведенная без насилия, безвредная для окружающей среды альтернатива коже животных



© desserto.com

Благодаря своей долговечности и устойчивости к низким температурам, этот органический экоматериал может вытеснить с рынка натуральную кожу животных и синтетические продукты, которые нельзя назвать экологичными.

В настоящее время бренд ведет переговоры с крупными компаниями и работает над тем, чтобы сделать материал более доступным для малого и среднего бизнеса. Так что вполне возможно, что в ближайшем будущем все мы будем щеголять в ботинках из кактуса.

Никакого вреда для окружающего биоразнообразия



© ADRIANO DI MARTI / Youtube

Предпринимателям не пришлось вырубать деревья на фермах, которые поставляют им кактусы. Напротив, они высадили привычные для региона кактусы, и это помогает поддерживать здесь биоразнообразие.

Методы работы Адриана и Марте не наносят никакого вреда окружающей флоре и фауне. Их плантации полностью органические, натуральные технологии стимулируют рост микроорганизмов в почве, которые и дальше развиваются без ущерба.

А как вы относитесь к идее производства органической кожи из кактуса вместо кожи животных? Согласны ли вы с тем, что этот перспективный стартап должны немедленно подхватить во всем мире? Поделитесь с нами своими мыслями по этому поводу.

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