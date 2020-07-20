Ученые назвали фрукты, которые существенно ускоряют рост волос

Ученые назвали фрукты, которые существенно ускоряют рост волос. На первом месте перечня разместились сливы, обладающие оптимальным количеством антиоксидантов.

Второе место рейтинга занимает виноград. Специалисты отмечают, что масло из его косточек часто используется в натуральных шампунях и укрепляющих бальзамах. Виноград богат ресвератролами, которые не только ускоряют рост волос, но и укрепляют их корни, противодействия выпадению. пишут «Дни».

Третье место рейтинга фруктов, полезных для волос, занимают ананасы. Они не только богаты бромелином, ускоряющим процесс сжигания жиров, но и бета-каротином. Он ускоряет процесс усваивания витамина А, полезного для волос. При употреблении минимум 200 граммов ананаса в неделю уже спустя месяц длина и пышность прически увеличатся.

К полезным для роста волос фруктам также относят авокадо и яблоки. Они содержат более 20 витаминов и минералов, полезных для всего организма. Данные фрукты не только стимулируют рост волос, но и делают их более шелковистыми.

Специалисты отмечают, что почти все химические средства ухода за волосами могут оказывать негативный эффект на их состояние со временем. Рекомендуется периодически переходить на отвары или маски собственного изготовления, не содержащие вредных примесей.