США внесли Рамзана Кадырова в черный список

Госдепартамент США внес главу Чечни Рамзана Кадырова в черный список. Об этом рассказал глава ведомства Майк Помпео, передает Reuters.

На главу Чечни наложат санкции: в частности, ему запретят въезд на территорию США. Кадырова обвиняют в нарушениях прав человека в республике: по словам Помпео, он использовал пандемию COVID-19 как оправдание своим действиям.

20 декабря на постоянном Совете ОБСЕ представили доклад о нарушении прав человека в Чечне. В частности, в документе говорится о пытках представителей ЛГБТИ-сообщества, которых, по данным автора доклада, содержали в секретных тюрьмах и лишали юридической помощи.

Ответственным за происходящее в Чечне назвали Рамзана Кадырова. Кроме того, в докладе подчеркнули, что действующий в России закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди детей побуждает к необоснованным преследованиям представителей ЛГБТ-сообщества.