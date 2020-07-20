Ученые назвали фрукты, которые существенно ускоряют рост волос Король С.Аравии Салман госпитализирован » США подтвердили поставку 16 патрульных катеров украинским ВМС: первые 6 подарят, корабли поставят вместе с вооружением rk VI, а также комплекта вооружения и оборудования для них. Сумма контракта составляет 600 млн долларов.Как сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, первые 6 катеров уже готовятся к отправке по программе укрепления безопасности. То есть, фактически Америка нам их подарит. Остальные 10 могут быть закуплены украинским правительством в рамках программы «Международные военные продажи» (FMS). Соединенные штаты Америки согласовали передачу Украине 16 новейших патрульных катеров МаVI, а также комплекта вооружения и оборудования для них. Сумма контракта составляет 600 млн долларов.Как сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, первые 6 катеров уже готовятся к отправке по программе укрепления безопасности. То есть, фактически Америка нам их подарит. Остальные 10 могут быть закуплены украинским правительством в рамках программы «Международные военные продажи» (FMS). Отмечается, что катера прибудут в Украину укомплектованные штатным вооружением – американскими автоматическими 30-мм пушками MSI Seahawk A2 и MK-44. Это выгодно отличает контракт на поставки Маrk VI от полученных в прошлом году двух американских «Айлендов». В прошлый раз катера передали без артсистем, поэтому на них поставили советские 25-мм пушки 2М-3М, которые были приняты на вооружение еще в 1953 году. В ВМСУ утверждают, что это временный вариант. https://dumskaya.net/news/ssha-podtverdili-prodazhu-16-patrulnyh-katerov-u-120513/

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