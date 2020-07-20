СМИ рассекретили нового бойфренда Эмилии Кларк

У 33-летней звезды сериала «Игра престолов» Эмилии Кларк, похоже, новый роман. Избранником актрисы стал 36-летний ассистент режиссера Том Тернер, который ранее встречался с актрисой Ребеккой Фергюсон, известной по фильмам «Миссия невыполнима».

Пару заметили на романтической прогулке по паркам Лондона несколько дней назад, ну а теперь репортеры рассекретили личность спутника актрисы.

Том Тернер и Эмилия Кларк

Сам Тернер тоже работал над высокобюджетными голливудскими проектами, такими как «Звездные войны» и «Ангелы Чарли», поэтому был вхож в круг звезд первой величины. В свободное время, судя по его инстаграму, Том увлекается серфингом, горными лыжами и рыбалкой.

Впрочем, его и Эмилию сблизила не работа, а, как утверждают источники, любовь к собакам. Теперь они вместе с удовольствием выгуливают питомца актрисы по кличке Тед, который появился у Эмилии в январе этого года.

Эмилия и Том действительно поладили. Он по уши в нее влюблен и уже строит планы на будущее, — отмечают инсайдеры.

Напомним, что и сама Кларк в интервью не раз отмечала, что готова к серьезным шагам в своей личной жизни и хочет стать мамой.

Я очень хочу найти человека, с которым смогла бы создать семью, — говорила актриса в одном из интервью.

Напомним, что в 2012-м Эмилия Кларк встречалась с актером Сетом Макфарлейном, но роман продлился всего год. В конце 2018-го звезду заметили с режиссером фильмов «Силиконовая долина» и «Легион» Чарли Макдауэллом, но и эти отношения оказались непродолжительными.