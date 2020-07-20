Американской актрисе Шарлиз Терон понадобилось три операции из-за съемок в «Бессмертной гвардии». Об этом она сообщила в интервью Stellar Magazine.

Во время работы над новым боевиком компании Netflix 44-летняя артистка самостоятельно выполняла множество трюков, что привело к различным травмам. Знаменитость порвала связку на большом пальце, а также защемила локтевой нерв, из-за чего практически потеряла контроль над рукой.

«Только когда я закончила работу над фильмом, я поняла, что мне требуется три операции», — рассказала Терон. Она пояснила, что несмотря на травмы продолжила съемки в картине.