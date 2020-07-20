Сериал «Чернобыль» собрал рекордное количество наград

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила первых победителей ежегодной телевизионной премии BAFTA. Перечень обладателей «технических» наград опубликован на сайте кинопремии.

Церемония награждения BAFTA TV Awards должна была пройти весной этого года, однако из-за пандемии коронавируса она была отложена и проходит в онлайн-формате.

Так, триумфатором BAFTA TV craft Awards стал лидер по количеству номинаций (14) — сериал телеканала НВО «Чернобыль». Шоу получило сразу семь наград, среди которых: за лучшую режиссуру (Йохан Ренк), оригинальную музыку (Хильдур Гуднадоттир), дизайн декораций и костюмов, операторскую работу, монтаж и звук.

Несколько статуэток достались «Темным началам» и «Острым козырькам». Приз за сценарий достался автору «Наследников» Джесси Армстронгу.