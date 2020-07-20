Поклонники Бритни Спирс считают, что ее держат в «концлагере»

Поклонники обвиняют Джеймса Парнелла Спирс (James Parnell Spears) (отца Бритни), который давно оформил над звездой опеку и старался убедить общественность, что Бритни несамостоятельная и зависима. Позже певица отменила все свои концерты в Лас-Вегасе из-за того, что ее отец «заболел и чуть не умер». На фоне стресса, нервов и болезни папы Бритни Спирс была госпитализирована в психиатрическую клинику.

«После проблем в семье и нападок родных у певицы обострились панические атаки. Бритни потребовалось помощь специалистов. Сэм Асгари не отходит от любимой и всячески ее поддерживает», — сообщили инсайдеры западным СМИ.

Поклонники надеялись, что девушка подлечиться и придёт в себя. Сейчас певица, которая уже много лет живет под опекунством, все равно находится «в заключении». Так считают пользователи сети. Они видят, как Бритни намекает, что с ней не все хорошо у себя на странице в Instagram. Поклонники привлекают внимание общественности к сложившейся ситуации с помощью хэштега #FreeBritney.