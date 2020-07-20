Онлайн-казино Вулкан – официальный сайт предлагает услуги гэмблинга

Казино Вулкан — описание официального сайта

Азартный Вулкан казино онлайн на реальные деньги – самая популярная виртуальная гэмблинг-платформа в русскоязычном сегменте интернета. Игрокам гарантирована честная игра с крупными выигрышами, своевременная выплата призовых, полная конфиденциальность и безопасность личных данных, круглосуточная поддержка. Кроме браузерной версии, доступна мобильная, есть приложения для ОС Windows, Mac OS, Андроид.

Игровые автоматы казино Vulkan

В игровом зале казино Vulkan собраны самые лучшие игровые автоматы от нескольких брендов. Свою продукцию представляют компании Play’n GO, UG Production, Unicum, Belatra. Есть почти вся коллекция игр от Igrosoft, большой выбор слотов от Novomatic и EvoPlay. На официальном сайте казино можно играть не только в игровые автоматы, но и в симуляторы (рулетка, баккара, покер, блэкджек).

Все аппараты удобно отсортированы по нескольким разделам. В отдельных категориях собраны самые популярные у пользователей слоты и новинки от производителей. Есть возможность создавать собственную подборку из любимых автоматов.

Режимы игры в онлайн казино

В онлайн-казино предусмотрено два режима игры: на деньги и бесплатно. Для игры в платном режиме нужна регистрация (авторизация). Кроме того, игроку необходимо пополнить счет. Сделать это можно с помощью электронного кошелька, личной банковской карты, телефонного счета. Бесплатный режим доступен даже незарегистрированным пользователям.

Платный и бесплатный режимы совершенно одинаковые. Выбор режима не сказывается ни на дизайне, ни на функционале, ни на результативности игровой сессии. Вероятность выигрыша равнозначная, ведь за совпадения в любом варианте отвечает генератор случайных чисел. Переключаться между режимами разрешается в любой момент игровой сессии.

Бонусы и промокоды от казино Vulkan

Vulkan дарит щедрые подарки всем клиентам. Только что зарегистрированные пользователи могут получить на свое усмотрение такие бонусы:

60 фриспинов для игры в автомате Sharky;

100% бонус на депозит;

30 ФС Dolphin’s Pearl + бонус 50%.

Постоянные клиенты могут рассчитывать на 10% бонуса к каждому пополнению счета на 1000 рублей и частичный (до 10%) возврат проигранных ставок. Обладатели специального кода получают специальные призы. Промокоды высылаются на почту, привязанную к учетной записи на портале (при условии активации подписки).

Регистрация на игровом портале

Для регистрации на игровом портале понадобится не более 10 секунд. После нажатия кнопки новому игроку становятся доступны два способа регистрации:

Заполнить регистрационную форму;

Привязать учетную запись к аккаунту социальной сети.

Зарегистрироваться на официальном сайте казино Вулкан может любой совершеннолетний пользователь. Процедура разовая, повторная регистрация запрещена. Дальнейшие заходы осуществляются при введении пароля и логина или путем авторизации через соцсети.

Скачать приложение на Андроид

Приложение на Андроид устанавливается за одну минуту. При игре на деньги информация о последних изменениях автоматически обновляется при первом же подключении. Приложение позволяет существенно экономит память и трафик, не влияет на работу других программ. Скачать приложение можно без какой-либо платы в мобильной версии сайта. Перед скачиванием необходимо дать разрешение на загрузку файлов из неизвестных источников в настройках устройства.