Ники Минаж ждет первого ребенка

37-летняя Ники Минаж беременна! Знаменитость ждет своего первенца. Отцом ребенка является супруг рэп-исполнительницы Кеннетт Петти. Новостями с поклонниками Ники поделилась сама, показав яркие снимки из фотосессии.

Ники Минаж

За полчаса пост собрал почти миллионов лайков, а в комментариях все поздравляют знаменитость со скороыми переменами. Однако иным подробностями Ники предпочла не делиться: пока не известен пол будущего ребенка, а также точный срок беременности, но, судя по животу, рожать Минаж будет в ближайшие месяцы.

Благодаря режиму самоизоляции, ей удалось избежать преждевременного появления информации в прессе. Напомним, что на днях стало известно, что второй ребенок родился у Джессик Бил и Джастина Тимберлейка. Звездной паре и вовсе удалось скрыть факт беременности от общественности.

Ники Минаж с мужем Кеннеттом Петти