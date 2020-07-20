Местоположение библейского Циклага — города царя Давида, окончательно установлено



Местоположение Циклага, поселения, неоднократно упоминавшегося в Танахе, давно обсуждается. Археологами, пытающимися найти библейский город, было предложено около 15 различных археологических объектов, таких как Тель-Халиф близ кибуца Лахав, Тель-Шера в Западном Негеве и Тель-Шеваа, в качестве места его локализации.

Циклаг несколько раз упоминается в Библии, особенно в Книге Шмуэля, когда молодой царь Давид получил убежище от царя Шауля у филистимского царя Ахиша Гатского. Давиду был пожалован Циклаг как вассальное государство, находившееся под покровительством Ахиша, и он использовал его как базу для набегов против гешуритов, гирзитов и амалекитян. Согласно Книге Шмуэля, город был разрушен амалекитянами, а население было порабощено.

После того как царь Шауль был убит в бою с филистимлянами, Давид покинул Циклаг и отправился в Хеврон, чтобы стать помазанным царем Израиля. Долгое время одним из наиболее вероятных мест расположения Циклага считалась Тель-а-Шария в пустыне Негев и сейчас большинство ученых поддерживает теорию о том, что древнее поселение находилось именно там.

Профессор Моше Гарсиэль, почетный профессор библеистики в университете Бар-Илан, и его жена, доктор Бат-Шева Гарсиэль, специалист по Корану, использовали арабскую топонимию (изучение географических названий) и местные исламские традиции, чтобы прийти к выводу, что реальное местоположение Циклага – Тель-а-Шария, основываясь на законе, установленном Давидом относительно раздела военной добычи. Гарсиэль объясняет, что арабские названия мест не сохраняют старые библейские названия, но увековечивают нечто исторически значимое, что происходило там и что местные арабы приписывали этому месту – это основа его теории о Циклаге.

«Царь Давид спас пленников от амалекитян и вернулся с большой добычей», – объяснил Гарсиэль «The Jerusalem Post». «Он вместе со всеми вернулся в Циклаг, но во время сражения треть войска – около 200 солдат – осталась охранять лагерь, а две трети вышли сражаться. «Все те, кто воевал с Давидом, спрашивали, почему они должны делиться своей добычей с теми, кто остался охранять лагерь? Давид постановил, что доля тех, кто остался, такая же, как если бы они участвовали в битве».

Книга Шмуэля гласит: «Но Давид сказал: не делайте так, братья мои, коль одарил нас Г-сподь и сохранил нас, и предал то напавшее на нас полчище в руки наши. Да и кто будет слушать вас в этом деле? Ведь какова доля ходившего на войну, такова (должна быть) и доля сидевшего при обозе: вместе пусть делят. И было, с того дня и в дальнейшем вменил он это в закон и в обязанность для Исраэля до сего дня» (Шмуэль I, 30: 23-25). «Это закон», – объясняет Гарсиэль. «И это прямая связь с термином «шариат», что означает «закон» на арабском языке». «Долина ниже Тель-а-Шария называется Вади-а-Шария – Долина« закона». Название сокращено до Тель-Шера, что является обозначением слова «закон» на иврите. Так я понял, что арабы назвали ее в честь «закона Давида».

Гарсиэль также указывает на параллели между действиями пророка Мухаммеда и царя Давида, который пользуется большим уважением в исламской традиции и был удостоен титула «Халиф». Археологические раскопки Тель-Халиф находятся всего в нескольких километрах от Тель-а-Шария, и Гарсиэль говорит, что он также назван в честь царя Давида. Во время одной из первых побед Мухаммеда в его завоевании Аравийского полуострова он издал закон, согласно которому военная добыча должна быть справедливо разделена между теми, кто пошел на битву, и теми, кто остался в лагере, как это делал Давид. «Когда Мухаммед боролся и победил, он ввел закон шариата, согласно которому все, кто вышел на бой, и те, кто остался в лагере, в равной степени делят добычу. Это одна из связей между Мухаммедом и Давидом», – объяснил Гарсиэль.

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