Король Саудовской Аравии Салман госпитализирован в Эр-Рияде из-за воспаления желчного пузыря, сообщило в понедельник государственное информационное агентство SPA.
По сообщению агентства, король, которому 84 года, проходит медицинское обследование.
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Король С.Аравии Салман госпитализирован
Король Саудовской Аравии Салман госпитализирован в Эр-Рияде из-за воспаления желчного пузыря, сообщило в понедельник государственное информационное агентство SPA.
По сообщению агентства, король, которому 84 года, проходит медицинское обследование.
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