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Король С.Аравии Салман госпитализирован

Король Саудовской Аравии Салман госпитализирован в Эр-Рияде из-за воспаления желчного пузыря, сообщило в понедельник государственное информационное агентство SPA.

По сообщению агентства, король, которому 84 года, проходит медицинское обследование.

20 июля, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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