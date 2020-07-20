Канье Уэст признался, что они с Ким Кардашьян хотели избавиться от своего ребенка

На выходных 43-летний Канье Уэст выступил со своей первой речью в рамках президентской кампании под названием «Канье-2020». Выступление рэпера прошло в Южной Каролине, а его трансляция в режиме реального времени велась на YouTube-канале издания The Sun. Кандидат в президенты США тщательно продумал свой образ: перед избирателями он появился в бронежилете с надписью Security (в пер. с англ. — охрана) и с выбритым на затылке числом 2020.

Свою речь Канье начал с расовых проблем в США. Уэст заявил, что демократам совершенно безразлична судьба темнокожего населения, и отметил, что только следование Божьим заповедям поможет восстановить справедливость в этом вопросе. Далее рэпер коснулся темы абортов. Канье вспомнил, что когда-то сам чудом появился на свет: отец Уэста был против его рождения, однако мать все же решила сохранить сыну жизнь.

Моя мама спасла мне жизнь. Отец хотел, чтобы она сделала аборт. Не было бы никакого Канье Уэста, потому что мой отец был слишком занят для появления ребенка, — со слезами на глазах вспомнил кандидат в американские президенты.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьмиСледом Канье Уэст сделал еще одно откровение: он признался, что они с Ким Кардашьян также задумывались об аборте, когда та была беременна их старшей дочерью Норт. Рэпер признался, что на тот момент всецело посвящал себя карьере и был совсем не готов к появлению детей.

В Библии сказано: «Не убий». Я помню, как моя девушка позвонила мне в слезах и рассказала, что беременна. В то время я был рэпером, у меня было много идей, меня окружало большое количество девушек. Она плакала, и в течение одного или двух месяцев мы думали, что хотим избавиться от этого ребенка. У нее даже были наготове таблетки. Как-то я сидел за ноутбуком в Париже, обдумывал новые модели кроссовок и обложки для новых треков, и вдруг экран моего компьютера стал черно-белым. Я воспринял это как знак свыше. В тот самый момент я позвонил Ким. Она сказала мне: «У нас будет этот ребенок», на что я ответил: «Да, у нас будет малыш»,

— поделился Канье.

В завершение Уэст добавил, что даже если после этого публичного признания его жена захочет с ним развестись, он все равно будет благодарен ей за то, что она подарила этому миру Норт, когда он сам был не уверен, что хочет ребенка.

Канье Уэст и Ким Кардашьян с дочерью НортНесмотря на критику абортов, в завершение своей речи Канье выступил за их легализацию и отметил, что будущие мамы, во избежание прерывания беременности, должны получать материальную помощь в размере миллиона долларов.

Напомним, что сейчас Канье Уэст и Ким Кардашьян воспитывают четверых детей — семилетнюю Норт, четырехлетнего Сейнта, двухлетнюю Чикаго и годовалого Псалма. При этом в своих интервью рэпер неоднократно заявлял, что мечтает, чтобы в ближайшем будущем его семья стала еще больше.

Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми