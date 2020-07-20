«  
  »

Фильм «Дау. Дегенерация» обошел в рейтинге «1917»

Фильм "Дау. Дегенерация" обошел в рейтинге "1917"

Фильм режиссера Ильи Хржановского признан лучшим в первой половине 2020 года по версии немецких и австрийских критиков.

Немецкий журнал Film plus Kritik, объединяющий кинокритиков Германии и Австрии, признал фильм «Дау. Дегенерация» режиссеров Ильи Хржановского и Ильи Пермякова лучшим фильмом 2020 года.
Фильм обошел претендовавших на Оскар «Маленьких женщин» Греты Гервиг и «1917» Сэма Мендеса.

Мировая премьера фильма «Дау. Дегенерация» состоялась в феврале 2020 году на Берлинском кинофестивале. Критики признали его лучшим среди «Очень хороших фильмов». Лента заняла первое место по набранным баллам среди всех представленных на фестивале.

Ранее сообщалось, что из-за якобы пыток над детьми при съемках фильма открыто уголовное дело.
Сам Хржановский объяснил своеобразную съемку, отметив, что это были младенцы из детского дома, от которых отказались родители, и что все согласовывалось с врачами и учреждениями.

Отметим, недавно британское издание The Telegraph признало, что размещенная информация о подозрении Хржановского в пытках несовершеннолетних является неправдивой. Текст с обвинениями удалили, а режиссеру выплатили компенсацию, которую он передаст на кампанию против антисемитизма.

20 июля, 2020 | Category: Новости, Россия, Украина, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  