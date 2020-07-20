Фильм «Дау. Дегенерация» обошел в рейтинге «1917»

Фильм режиссера Ильи Хржановского признан лучшим в первой половине 2020 года по версии немецких и австрийских критиков.

Немецкий журнал Film plus Kritik, объединяющий кинокритиков Германии и Австрии, признал фильм «Дау. Дегенерация» режиссеров Ильи Хржановского и Ильи Пермякова лучшим фильмом 2020 года.

Фильм обошел претендовавших на Оскар «Маленьких женщин» Греты Гервиг и «1917» Сэма Мендеса.

Мировая премьера фильма «Дау. Дегенерация» состоялась в феврале 2020 году на Берлинском кинофестивале. Критики признали его лучшим среди «Очень хороших фильмов». Лента заняла первое место по набранным баллам среди всех представленных на фестивале.

Ранее сообщалось, что из-за якобы пыток над детьми при съемках фильма открыто уголовное дело.

Сам Хржановский объяснил своеобразную съемку, отметив, что это были младенцы из детского дома, от которых отказались родители, и что все согласовывалось с врачами и учреждениями.

Отметим, недавно британское издание The Telegraph признало, что размещенная информация о подозрении Хржановского в пытках несовершеннолетних является неправдивой. Текст с обвинениями удалили, а режиссеру выплатили компенсацию, которую он передаст на кампанию против антисемитизма.