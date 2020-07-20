Евреи из бывшего СССР получили крупнейшую китайскую премию по математике

Александр Бейлинсон Давид Каждан

Профессор Еврейского университета в Иерусалиме Давид Каждан и д-р Александр Бейлинсон из Университета Чикаго получили премию Шао, которую часто называют Нобелевской премией Востока. Математики разделили $1,2 миллиона, полученные за свой «глубокий вклад в теорию представлений, а также во многие другие области математики».

Премию, учрежденную медиамагнатом и филантропом Шао Ифу, вручает лично премьер-министр Гонконга. Из 49-ти ее лауреатов девять удостоились позже Нобелевской премии.

Давид Каждан стал первым израильтянином, получившим эту престижную награду. Будущий ученый родился в Москве, в 22 года защитил кандидатскую диссертацию и примерно тогда же вернулся к религии. Одно из своих главных открытий он сделал еще в 19 лет — так называемое свойство Каждана (Т) по сей день широко используется в теории представлений.

Медаль Премии Шао

В середине 1970-х молодой ученый эмигрировал в США, в 29 лет стал профессором в Гарвардском университете, по-прежнему несколько часов в день уделяя изучению Талмуда. В 2004 году д-р Каждан репатриировался в Израиль, где продолжил свои исследования на кафедре математики Еврейского университета. Он является членом Национальной академии наук США, Израильской академии наук и лауреатом Премии Израиля.

«Это большая честь для меня. Конечно, …я более чем счастлив получить награду, — заявил профессор в этой связи. — Но я ничего не делал, я просто занимался математикой всю свою жизнь — и не ради себя самого».

Вторым лауреатом стал выпускник МГУ, сотрудник Института теоретической физики им. Ландау, а также Массачусетского технологического института Александр Бейлинсон. В 1990-х математик работал в Институте перспективных исследований в Принстоне и уже более 20 лет связан с Чикагским университетом. Как и Каждан, Бейлинсон был награжден рядом престижных премий и состоит в Национальной АН США.

Виктор Маковский

http://hadashot.kiev.ua/content/evrei-iz-byvshego-sssr-poluchili-krupneyshuyu-kitayskuyu-premiyu