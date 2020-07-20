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«Довод» Кристофера Нолана снова перенесли — на этот раз на неопределённый срок

Warner Bros. отметила, что релиз фильма Кристофера Нолана состоится не по традиционной схеме — источники утверждают, что в США картину выпустят позже, чем в остальных странах.

«Довод» изначально должен был выйти 17 июля, однако Warner Bros. сперва отложила его на 31 июля, а потом на 12 августа. Однако 20 июля киностудия убрала фильм Кристофера Нолана из своего расписания и перенесла его релиз на неопределённый срок.

Тоби Эммерих, глава Warner Bros., при этом заявил, что студия объявит новую дату выхода в ближайшее время. Он также отметил, что WB не собирается выпускать «Довод» по традиционной схеме — в один день по всему миру — что отразится на маркетинге и дистрибуции фильма.

Источники Variety утверждают, что «Довод», скорее всего, выпустят в США позже, чем на международном рынке. Судя по всему, фильм будут сперва показывать в странах Европы и Азии, в которых пандемия Covid-19 пошла на спад и в которых уже открыли кинотеатры.

Вместе с «Доводом» студия Warner Bros. отложила релиз «Заклятия 3» — продолжение хоррор-серии перенесли с 11 сентября 2020 года на 4 июня 2021-го.

20 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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