Создан материал, который невозможно разрезать ножом » «Довод» Кристофера Нолана снова перенесли — на этот раз на неопределённый срок Warner Bros. отметила, что релиз фильма Кристофера Нолана состоится не по традиционной схеме — источники утверждают, что в США картину выпустят позже, чем в остальных странах. «Довод» изначально должен был выйти 17 июля, однако Warner Bros. сперва отложила его на 31 июля, а потом на 12 августа. Однако 20 июля киностудия убрала фильм Кристофера Нолана из своего расписания и перенесла его релиз на неопределённый срок. Тоби Эммерих, глава Warner Bros., при этом заявил, что студия объявит новую дату выхода в ближайшее время. Он также отметил, что WB не собирается выпускать «Довод» по традиционной схеме — в один день по всему миру — что отразится на маркетинге и дистрибуции фильма. Источники Variety утверждают, что «Довод», скорее всего, выпустят в США позже, чем на международном рынке. Судя по всему, фильм будут сперва показывать в странах Европы и Азии, в которых пандемия Covid-19 пошла на спад и в которых уже открыли кинотеатры. Вместе с «Доводом» студия Warner Bros. отложила релиз «Заклятия 3» — продолжение хоррор-серии перенесли с 11 сентября 2020 года на 4 июня 2021-го.

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