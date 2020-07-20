36 лет назад умерла потрясающая Фаина Раневская. Несколько цитат от гениальной актрисы

Актриса Фаина Раневская, которая своей непосредственностью и мудростью покорила весь СССР, она умерла 36 лет назад, 19 июля 1984 года в возрасте 87 лет от инфаркта.

Ее называли самой скандальной артисткой СССР, язвительной дамой с искрометным юмором и «философом с сигареткой в зубах». Ее боялись и боготворили одновременно, одни искали с ней встреч, а другие избегали.

«За талант нужно платить«, – любила повторять Фаина Георгиевна. Сама она заплатила за него своим одиночеством… Вспомним несколько легендарных цитат от великой актрисы:

— Вы знаете, что такое сниматься в кино? Представьте, что вы моетесь в бане, а туда приводят экскурсию.

— Лучше быть хорошим человеком, «ругающимся матом», чем тихой, воспитанной тварью.