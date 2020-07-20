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17-летняя дочь Майкла Дугласа попозировала в платье без белья

Популярная актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась фотографией своей дочери в платье на голое тело и удивила поклонников. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети снимке запечатлена 17-летняя Кэрис Дуглас. Она позирует в белом шелковом платье без нижнего белья на фоне природы. «Моя девочка в саду», — подписала 50-летняя знаменитость пост, который набрал 135 тысяч лайков.

Фанаты актрисы поразились ее сходству с дочерью. «Я подумала, что это ты. Красотка!», «Такая же прекрасная, как и ее мама», «Она выглядит прямо как ты», «Вау, она потрясающая!», «Твоя мини-версия. Невероятно!» — комментировали они.

20 июля, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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