17-летняя дочь Майкла Дугласа попозировала в платье без белья

На размещенном в сети снимке запечатлена 17-летняя Кэрис Дуглас. Она позирует в белом шелковом платье без нижнего белья на фоне природы. «Моя девочка в саду», — подписала 50-летняя знаменитость пост, который набрал 135 тысяч лайков.

Фанаты актрисы поразились ее сходству с дочерью. «Я подумала, что это ты. Красотка!», «Такая же прекрасная, как и ее мама», «Она выглядит прямо как ты», «Вау, она потрясающая!», «Твоя мини-версия. Невероятно!» — комментировали они.