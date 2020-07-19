Возраст не помеха. Пожилые звезды в откровенных нарядах

На днях 69-летняя Сьюзан Сарэндон произвела фурор, появившись на Премии Гильдии киноактеров США вот в таком невероятном декольте:
В беспечной откровенности она перещеголяла всю голливудскую молодежь, включая собственную 30-летнюю дочь Эву Амурри:
А Кейт Уинслет даже выступила «цензором», прикрыв ладонью пикантную ложбинку (на фото с актером Майклом Шенноном):
Интернет вскипел едкими комментариями, многие из которых построены на игре слов: SAG (Screen Actors Guild – Гильдия киноактеров) и saggy (обвислый, дряблый). Но часть публики вступилась за Сьюзан: мол, обществу пора бы перестать впадать в шок от вида сильных сексуальных женщин, которые плевать хотели на возраст.
А как думаете вы? Прежде чем сказать твердое «да» или «нет», взгляните на других звездных красавиц, которые в свои почтенные годы смело конкурируют с юными прелестницами.
Шер – 69 лет
«Старушка» Шер, которой в мае будет 70, дает фору не только молодым секс-бомбам, но и себе самой, периодически наряжаясь в то, что носила 25 лет назад.
Слева – 2014 год, справа – 1989-й:
Хелен Миррен – 70 лет
Британскую актрису с русскими корнями, игравшую императриц и королев, и сейчас называют секс-символом. А она не дает об этом забыть, делая ставку на «эротичную элегантность», но иногда и прямо эпатируя публику.
Пляжное фото 63-летней Миррен (слева) стало сенсацией в 2008 году. А в 2011-м она снялась полуобнаженной для журнала Esquire.
Голди Хоун – 70 лет
На светских раутах солнечная Голди нередко щеголяет в открытых нарядах вроде этих (на правом снимке с дочерью-актрисой Кейт Хадсон):
А в обычные дни ее чаще всего можно застать на улицах Лос-Анджелеса в открытых майках, обтягивающих джинсах или лосинах, иногда и в мини-шортах. Судя по снимку слева, Хоун позволяет себе носить полупрозрачные топы без нижнего белья.
Кристи Бринкли – 62 года
Бывшая модель, прямо-таки по-вампирски юная, уверена в себе на тысячу процентов: обтягивающие платья, глубокие вырезы и супер-мини ни разу не выдали каких-то нежелательных секретов.
Эти прошлогодние курортные фото Кристи сделались хитом соцсетей и привели в спортзал многих женщин:
София Лорен – 81 год
Легендарной актрисе принадлежит фраза: «Женское платье, как забор из колючей проволоки, должно служить своей цели, не загораживая вид».
Вот как знойная итальянка проиллюстрировала это в 75 (слева), 77 лет…
…и после 80-ти:
А что же наши знаменитости? Среди них тоже есть немало смелых и самоуверенных, бросающих вызов общественному мнению.
Светлана Светличная – 75 лет
Слева направо: на Московском кинофестивале в 2010-м, на подиуме во время модного показа в 2013-м и на концерте Данилы Козловского в 2015-м.
Алла Пугачева – 66 лет
Примадонна никогда не дает повода сплетникам «углубиться» в свое декольте, зато охотно демонстрирует ноги. На «Новой волне-2015» в Сочи фотографы едва поспевали за ее выходами в мини.
Лариса Долина – 60 лет
«Что за ерунда, никакая я не «Лариса», я – бабушка, и внучка будет называть меня «бабушкой»», – заявила певица на всю страну, дав понять, что не стесняется своего нового статуса. А выглядит современная бабушка вот так: 2011-й (год рождения внучки)
2014-й
2015-й
Ирина Аллегрова – 64 года
«Шальная императрица» может позволить себе не только бездонные декольте…
…но и прозрачные «платья-чулки» при полном отсутствии нижнего белья.
Любовь Успенская – 61 год
В 2014-м:
В 2015-м:
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