Возраст не помеха. Пожилые звезды в откровенных нарядах

На днях 69-летняя Сьюзан Сарэндон произвела фурор, появившись на Премии Гильдии киноактеров США вот в таком невероятном декольте:

В беспечной откровенности она перещеголяла всю голливудскую молодежь, включая собственную 30-летнюю дочь Эву Амурри:

А Кейт Уинслет даже выступила «цензором», прикрыв ладонью пикантную ложбинку (на фото с актером Майклом Шенноном):

Интернет вскипел едкими комментариями, многие из которых построены на игре слов: SAG (Screen Actors Guild – Гильдия киноактеров) и saggy (обвислый, дряблый). Но часть публики вступилась за Сьюзан: мол, обществу пора бы перестать впадать в шок от вида сильных сексуальных женщин, которые плевать хотели на возраст.

А как думаете вы? Прежде чем сказать твердое «да» или «нет», взгляните на других звездных красавиц, которые в свои почтенные годы смело конкурируют с юными прелестницами.

Шер – 69 лет

«Старушка» Шер, которой в мае будет 70, дает фору не только молодым секс-бомбам, но и себе самой, периодически наряжаясь в то, что носила 25 лет назад.

Слева – 2014 год, справа – 1989-й:

Хелен Миррен – 70 лет

Британскую актрису с русскими корнями, игравшую императриц и королев, и сейчас называют секс-символом. А она не дает об этом забыть, делая ставку на «эротичную элегантность», но иногда и прямо эпатируя публику.

Пляжное фото 63-летней Миррен (слева) стало сенсацией в 2008 году. А в 2011-м она снялась полуобнаженной для журнала Esquire.

Голди Хоун – 70 лет

На светских раутах солнечная Голди нередко щеголяет в открытых нарядах вроде этих (на правом снимке с дочерью-актрисой Кейт Хадсон):

А в обычные дни ее чаще всего можно застать на улицах Лос-Анджелеса в открытых майках, обтягивающих джинсах или лосинах, иногда и в мини-шортах. Судя по снимку слева, Хоун позволяет себе носить полупрозрачные топы без нижнего белья.

Кристи Бринкли – 62 года

Бывшая модель, прямо-таки по-вампирски юная, уверена в себе на тысячу процентов: обтягивающие платья, глубокие вырезы и супер-мини ни разу не выдали каких-то нежелательных секретов.

Эти прошлогодние курортные фото Кристи сделались хитом соцсетей и привели в спортзал многих женщин:

София Лорен – 81 год

Легендарной актрисе принадлежит фраза: «Женское платье, как забор из колючей проволоки, должно служить своей цели, не загораживая вид».

Вот как знойная итальянка проиллюстрировала это в 75 (слева), 77 лет…

…и после 80-ти:

А что же наши знаменитости? Среди них тоже есть немало смелых и самоуверенных, бросающих вызов общественному мнению.

Светлана Светличная – 75 лет

Слева направо: на Московском кинофестивале в 2010-м, на подиуме во время модного показа в 2013-м и на концерте Данилы Козловского в 2015-м.

Алла Пугачева – 66 лет

Примадонна никогда не дает повода сплетникам «углубиться» в свое декольте, зато охотно демонстрирует ноги. На «Новой волне-2015» в Сочи фотографы едва поспевали за ее выходами в мини.

Лариса Долина – 60 лет

«Что за ерунда, никакая я не «Лариса», я – бабушка, и внучка будет называть меня «бабушкой»», – заявила певица на всю страну, дав понять, что не стесняется своего нового статуса. А выглядит современная бабушка вот так: 2011-й (год рождения внучки)

2014-й

2015-й

Ирина Аллегрова – 64 года

«Шальная императрица» может позволить себе не только бездонные декольте…

…но и прозрачные «платья-чулки» при полном отсутствии нижнего белья.

Любовь Успенская – 61 год

В 2014-м:

В 2015-м: