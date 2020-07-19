В Крыму войска России привели в полную боеготовность

Российские дивизионы зенитных ракетных комплексов усилили систему противовоздушной обороны (ПВО) в ходе внезапной проверки боеготовности на юге России и в аннексированном ею Крыму.

Об этом сообщается на сайте Минобороны России 19 июля.

«Более десяти дивизионов, вооруженных системами С-400, С-300, зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», из состава дивизий 4 армии ВВС и ПВО ЮВО совершили марши на позиции, осуществили развертывание и заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах. Кроме того, защиту сил общевойсковых объединений от ударов воздушного противника обеспечивают комплексы войсковой ПВО Бук-М2, Бук-М3 и ТОР-М», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, расчеты российских подразделений ПВО отработают задачи по прикрытию районов сосредоточения соединений и воинских частей Южного военного округа, задействованных в мероприятиях внезапной проверки боеготовности в регионах Северного Кавказа, Закавказья, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Кубани и Крыма.