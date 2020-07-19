Умер легендарный борец за права афроамериканцев Джон Льюис

В США скончался знаменитый борец за гражданские права Джон Льюис. Чернокожему активисту, который наряду с Мартином Лютером Кингом входил в «Большую шестерку» лидеров движения против расизма и сегрегации, а в пору зрелости стал конгрессменом, было 80 лет.

Вместе с Кингом он в 1963 году стал организатором многочисленного Марша на Вашингтон, ключевого события в истории отстаивания афроамериканцами своих прав.

По данным BBC News, причиной смерти законодателя, который представлял в Конгрессе Джорджию, стала злокачественная опухоль поджелудочной железы. У Льюиса была IV, последняя стадия «онкологии».

Борьбу с болезнью он вел бесстрашно, как и жил. «Мне почти всю жизнь приходилось за что-то бороться: за свободу, равенство, за основные права человека, однако такой, как сейчас, битвы у меня не было никогда», — говорил конгрессмен-демократ о наступлении рака.

Память Джона Льюиса почтили многие известные политики, в том числе его коллега по партии, 44-й глава государства Барак Обама. «Когда меня избрали президентом США, я обнял Льюиса на инаугурации перед тем, как принести присягу, и сказал ему: „Я здесь только благодаря жертвам, которые Вам пришлось принести“, — цитирует единственного пока президента-афроамериканца издание The Hill.

Новый виток борьбы против расизма разворачивается в Америке прямо сейчас. Активисты устраивают протесты под лозунгами Black Lives Matter!» («Жизни темнокожих имеют значение!»).