Ученые сравнили поведение собак и свиней в сложных ситуациях

Венгерские ученые в ходе эксперимента сравнили взаимодействие собак и карликовых свиней с человеком в трудной ситуации.

В случае неспособности самостоятельно решить какую-то проблему собаки часто обращаются за помощью к человеку, однако до сих пор не вполне понятно, насколько уникальна это особенность. Например, кошки и ручные волки в сложных ситуациях редко просят помощи у людей, но ученые считают, что этих примеров недостаточно — волки все же не являются одомашненными животными, а кошки в принципе не часто проявляют социальное поведение.

Поэтому венгерские исследователи из Будпештского университета решили сравнить поведение собак с поведением карликовых свиней — популярных домашних животных, которые к тому же в высокой степени социальны.

В ходе эксперимента собакам и свиньям сначала демонстрировали пустую коробку, а затем предлагали выполнить достаточно простое задание — достать из этой коробки положенную туда еду. После нескольких успешных попыток коробка запиралась, так, что животные уже не могли самостоятельно справиться с задачей. Все это время в помещении рядом с животными находились люди.

«Пока коробка была пустой, собаки и свиньи демонстрировали схожее, ориентированное на человека поведение, — рассказывает одна из авторов исследования Линда Гереншер. — Но различия появлялись, когда мы клали в коробку еду, и открыть ее становилось проблемой для животных. Свиньи быстрее выполняли задание и доставали еду, вероятно, из-за того, что они способны лучше манипулировать предметами. Когда же задача становилась неразрешимой, собаки начинали обращаться к человеку, а свиньи продолжали настойчиво пытаться открыть коробку, что, по всей вероятности, отражает их склонность к самостоятельному решению проблем».