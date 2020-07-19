Партия «Слуга народа » готовит парламентскую реформу

Нардеп от фракции парламентского монобольшинства «Слуга народа» Галина Третьякова в комментарии журналистам сообщила что парламентарии в рабочих группах сейчас ведут работу над созданием так называемого закона об оппозиции, который будет предполагать серьезные изменения в работе Верховной Рады.

«Одной из насущных проблем в настоящее время является подготовка закона, его готовят в группах, ходят слухи, что это закон об оппозиции. Но в действительности парламент нуждается в изменениях не только в оппозиции, но и в коалиции», — пояснила депутат.

В отдельности Третьякова пояснила, что среди предложений в рабочей группе по обсуждению этого проекта закона является подробное описание того, как работает коалиция, а не только, каким образом оппозиция может продвигать свои идеи. Нардеп считает, что должна быть сформирована большая «организационная часть» коалиционного соглашения, в котором четко будет указано, каким образом политические силы договариваются работать в Раде.