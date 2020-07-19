Поздняя беременность связана с долгожительством — ученые

Специалисты выяснили, что женщины, которые рожают детей после 30 лет, медленнее стареют и живут дольше тех, кто родил до 30.

Исследователи медшколы Бостонского университета пришли к выводу, что позднее материнство связано с более медленным старением и долгожительством. Причем, связь может работать в обе стороны – возможно, поздние роды замедляют процессы старения, но также сама способность женщины стать матерью в более позднем возрасте говорит о хорошем состоянии ее организма.

Специалисты изучили медицинские карты более нескольких миллионов женщин, живущих сейчас или умерших в последние десять лет. Они пришли к выводу, что женщины, которые рожали детей после 30 лет в среднем живут гораздо дольше. Например, более 450 респонденток, которым на момент последней беременности было более 33 лет, перешагнули порог в 95 лет.

Как отметили ученые, при этом не важно, в каком возрасте женщина родила первого ребенка. Значение имеет только ее возраст на момент последней беременности. Объясняется это довольно просто.

Прежде всего, известно, что беременность сильно влияет на организм матери и многие исследования уже показывали, что при поздней беременности процессы старения замедляются. Также важную роль играет сама способность женщины забеременеть в более позднем возрасте – это говорит о том, что у нее хорошее здоровье. Как считают авторы работы, скорее всего, оба этих фактора в совокупности приводят к тому, что «поздние мамы» живут дольше.