По новому Избирательному кодексу зарегистрироваться кандидатом на пост мэра станет гораздо дешевле

Верховная Рада значительно уменьшила размер залога для кандидатов в мэры украинских городов. Принятый зимой Избирательный кодекс увеличил залоги для кандидатов в более чем 40 раз. Из-за этого, чтобы баллотироваться в мэры Киева, нужно было заплатить более 4 миллионов гривень, в то время, как залог на президентских выборах составляет 2,5 миллиона.

Теперь размер залога сократился в среднем в 10 раз и высчитывается по формуле, которая зависит от количества избирателей в городе.

Теперь кандидат в депутаты сельского, поселкового или городского совета населенного пункта, где зарегистрировано менее 10 тысяч избирателей, должен будет заплатить 20% минимальной зарплаты (944 грн). В то же время кандидаты на должность главы села или города, где зарегистрированы до 75 тысяч избирателей, уплатят залог в размере минимальной зарплаты (4 723 грн).

Что касается крупных городов, где проживает более 75 тысяч избирателей, там кандидаты будут платить около 209 гривен за каждую тысячу избирателей. Наименьший залог будет для кандидатов в мэры Ужгорода — 19 тысяч гривен. Дороже всего кандидатам обойдутся выборы мэра Одессы (147 тыс. грн), Днепра (157 тыс. грн), Харькова (219 тыс. грн) и Киева (445 тыс. грн).