Исследование: комары не передают коронавирус

Новое исследование ученых Канзасского государственного университета в США подтвердило, что коронавирус не передается человеку после укуса комара. Исследование показало, что вирус не способен реплицироваться в трех распространенных видах комаров — Aedes aegypti, Aedes albopictus и Culex quinquefasciatus. Из этого можно сделать вывод, что такая передача вируса человеку невозможна.

Исследование проводилась с марта. Это первая рецензируемая публикация, которая подтверждается выводами Всемирной ассоциации здравоохранения (ВОЗ), они также отвергали возможность передачи с помощью насекомых.

«В то время как Всемирная организация здравоохранения окончательно заявила, что комары не могут передавать вирус, наше исследование первым предоставляет доказательства этой теории. Мы продемонстрировали, что даже при экстремальных условиях SARS-CoV-2 не может самовоспроизводиться в этих комарах и, таким образом, его нельзя передать человеку даже в том маловероятном случае, когда комар (сначала) кусает носителя вируса». профессор биобезопасности Хиггс Рейне

Ранее ученые из Национального института здравоохранения Италии также заявили, что коронавирус не может передаваться с помощью комаров. Они заражали комаров COVID-19, а потом проверяли, способен ли вирус к дальнейшему размножению. Оказалось, что передать вирус через насекомых невозможно.

В Научно-исследовательском институте биобезопасности продолжаются исследования других патогенов животных, которые могут передаваться людям. В первую очередь ученые изучают лихорадку Рифт-Валли и японский энцефалит.