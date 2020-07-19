Диетологи посоветовали сок который помогает стабилизировать давление

Если в течение дня человек наблюдает резкие скачки давления, и при этом самочувствие ухудшается, нужно срочно принимать меры. Врач-диетолог из Британии Сара Брюэр рассказала, что существует напиток, который рекордно снижает угрозу развития гипертонии. По словам диетолога, если вы входите в группу риска и регулярно сталкиваетесь с резкими скачками давления, необходимо показаться специалисту.

Если давление поднимается на фоне некоторых факторов, к примеру, на фоне стресса или перенапряжения, и такая проблема не является регулярной, диетолог советует включить в рацион вишневый сок.

Доктор подчеркнула, что для здорового человека незначительное повышение давления может создать большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Чтобы улучшить самочувствие и привести давление в норму, диетолог рекомендует пить вишневый сок по утрам. Этот напиток содержит антиоксиданты, минералы и витамины, которые улучшают эластичность сосудов.