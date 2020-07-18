Выходные дома: подборка легких и веселых комедий

Смех вызывает чувство расслабления и отдыха, особенно если этому предшествовали напряженные и насыщенные будни. В чём секрет популярности фильмов комедийного жанра? Разгадка проста: улучшение настроения и самочувствия, отсутствие неприятного осадка после просмотра.

Легкость и беспечность, с которыми главные герои выходит из самых курьезных ситуаций помогают по-другому взглянуть на жизнь в столь бурные для всех нас времена. Мы рекомендуем отличные комедии на выходные, которые дадут вам повод для смеха.

Starперцы

Четверо пожилых мужчин Билли, Педди, Арчи и Сем дружат уже больше пятидесяти лет. Один из них, закоренелый холостяк Билли наконец решил жениться на женщине, которая намного младше его. Друзья отправляются в Лас-Вегас, чтобы весело провести там мальчишник – традиционную вечеринку, предшествующую свадьбе. Они даже не подозревают насколько изменился город грехов за последние десятилетия…

Хороший доктор

Париж. Канун Рождества. Пожилой врач Серж Маму-Мани остаётся на дежурстве и едва успевает обслуживать все вызовы. Поступает вызов из квартиры Розы, бывшей девушки его сына. Серж едет туда без промедления, так как относится к Розе, как к дочери. Розу увозят в больницу, а у Сержа так защемило спину, что он не может ходить и вести машину. Весьма вовремя рядом оказывается молодой развозчик еды по имени Малек. Именно ему предстоит стать на некоторое время врачом и лечить пациентов, получая тщательные инструкции от Сержа через телефонную гарнитуру.

Любовный менеджмент

Сью – дизайнер отелей и её работа наполнять их предметами искусства. Майк – боязливый одинокий мужчина, который до сих пор живёт вместе с родителями. Судьба сводит их в отеле, где Майк работает менеджером, а Сью остановилась всего на пару ночей. Любовь Майка вспыхивает с первого взгляда, но Сью совершенно не планирует ввязываться в какие-либо отношения. Вскоре она возвращается к своей обычной жизни трудоголика, а Майк не может её забыть и впервые в жизни решает взять дело в свои руки. Майк отправляется в погоню за Сью. Какие повороты судьбы ожидают наших главных героев?

Привет Билл

Билл – вице-президент крупного коммерческого банка. Он работает на отца своей жены, его все считают подкаблучником, к тому же он совершенно не похож на строгого начальника. Пытаясь себя реализовать, он взял шефство над неблагополучными учениками из местной школы. Но один случай изменил всё в его жизни. Он застал свою жену за изменой с популярным телеведущим. Эмоции разочарования и неожиданность произошедшего придают Биллу сил дать ответ обидчику непосредственно в прямом эфире его шоу, а в результате Биллу аплодируют миллионы зрителей и он становится известным на всю страну.