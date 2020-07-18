Facebook запустит конкурента YouTube Украине опять угрожают погодные катаклизмы » Во Франции загорелся второй крупный собор — через год после Нотр-Дама Во французском городе Нант (Бретань) загорелся готический кафедральный собор святых Петра и Павла — один из крупнейших во Франции. Как сообщает телеканал BFMTV, пожар начался в верхнем ярусе здания примерно в 07:30 по местному времени (08:30 мск). Прибывшие на место экстренные службы сумели быстро локализовать возгорание, над тушением работают более 100 человек. Пожарная служба департамента Атлантическая Луара в своем Twitter призвала прохожих не приближаться к месту происшествия. Напомним, главный собор Франции Нотр-Дам чуть не сгорел в апреле 2019 года. Нантский собор ниже своего собрата на шесть метров и значительно моложе — его строительство началось в XV веке и продолжалось 457 лет.

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