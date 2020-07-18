В Кремле решили устроить демонстрацию боеготовности войск у границ Украины

Новость о том, что тяжелая артиллерия, танки и реактивные системы залпового огня Российской Федерации устроили масштабные стрельбища, привела украинцев, и мировое сообщество в замешательство. Ведь ранее перед этим достаточно длительное время ходили слухи о вероятном вторжении Кремля в Украину. Но, как пояснили в минобороны РФ, это были учения.

Как обьясняют в Кремле,Путин дал поручение проверить войска ЮВО и ЗВО на готовность обеспечить безопасность страны. Также была назначена проверка войск ВДВ и морской пехоты.

Военных собираются проверить на готовность обеспечить безопасность на юго-западе страны, а также подготовиться к учению «Кавказ – 2020».

В проверке будет задействовано 35 сухопутных полигонов. В акваториях Черного и Каспийского моря – 17 полигонов.

По версии минобороны РФ, в последнее время российским военным приходится все чаще перехватывать американские разведчики на границе России у Черного моря. В июле последний случай произошел несколько дней назад. Эти события,якобы,заставляют держать войска в полной боеготовности.