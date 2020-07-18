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В ЦАХАЛе официально созданы пограничные войска

 Создание отдельного рода войск в составе СВ («Зроа hа-Йабаша») – Войск охраны границ («Хейль hаганат hа-Гвулёт»), или, если хотите, Пограничные войска.

 

Церемония создания нового рода войск прошла вчера, в среду 15.07.20, на базе «Махане Офер». На церемонии присутствовал Командующий СВ генерал-майор Йоэль Стрик и Командир Войск охраны границ бригадный генерал Амир Эбштейн. Эбштейн – выходец из бронетанковых войск, был произведен в бригадные генералы 04.07.18, после чего занимал должности Главного офицера полевой разведки и Командира системы охраны границ. А месяц назад, 15.06.20, было принято решение о его назначении на должность Начальника управления кадрами СВ («Рош Хативат Коах Адам бэ-Зроа hа-Йабаша»). Т.е. скорее всего в должности Командира Войск охраны границ Эбштейн пробудет ещё около полугода.

Переход на новый род войск осуществлён в рамках многолетней программы развития АОИ «Тнуфа». Данные войска будут заниматься строительством межвидовых сил по охране границ, внедрению концепции «Умная и смертельная граница» («Гвуль Хахам вэ-Катлани») и «Умная территориальная бригада» («Хатива Мерхавит Хахама»), строительством специальных подразделений по охране границ, оперативным изучением вопроса и написанием тактики и методики охраны границ.

В составе нового рода войск будут служить бойцы полевой разведки и пограничной пехоты, наблюдательницы, следопыты, оперативные сержанты, офицеры территориальной обороны («Кциней hа-hагана hа-Мерхавит») и военные координаторы текущей безопасности (РАВШАЦ – «Раказ Битахон Шутеф Цваи»). Как и ранее, высокий процент военнослужащих будут женщины. В рамках данного рода войск будет продолжен эксперимент по службе женщин-танкистов на границах.

Амир Эбштейн сказал, что «Умная и смертельная граница» в первую очередь будет создаваться на границе Газы, а «Умная территориальная бригада» – в Иудее и Самарии. На базе батальона «Каракаль» создаётся территориальный батальон («Гдуд Мерхави»). Батальоны полевой разведки («Гдудей Исуф») станут подразделениями применения межвидовых сил («Йехидот hафъаля Рав-Зроит»).

На церемонии был вручён новый знак подразделения («Таг Йехида») Войск охраны границ. Его элементы:

    • Жёлтый цвет – связь с землёй;
    • Зелёный цвет – цвет средств Полевой разведки;
    • Пятнистый цвет – сочетание системы полевой разведки и системы пограничной пехоты;
    • Прицел – точность в обнаружении противника и смертоносность на оперативном фронте, с использованием новейших технологий;
    • Боец, присевший на колено, – бойцы рода войск, защищающие границы страны;
    • Форма алмаза (6-угольник) – алмаз с символа СВ, символизирующий межвидовое взаимодействие на оперативном фронте охраны границ.

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18 июля, 2020 | Category: Израиль, Новости ﻿
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