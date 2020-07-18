В ЦАХАЛе официально созданы пограничные войска

Создание отдельного рода войск в составе СВ («Зроа hа-Йабаша») – Войск охраны границ («Хейль hаганат hа-Гвулёт»), или, если хотите, Пограничные войска.

Переход на новый род войск осуществлён в рамках многолетней программы развития АОИ «Тнуфа». Данные войска будут заниматься строительством межвидовых сил по охране границ, внедрению концепции «Умная и смертельная граница» («Гвуль Хахам вэ-Катлани») и «Умная территориальная бригада» («Хатива Мерхавит Хахама»), строительством специальных подразделений по охране границ, оперативным изучением вопроса и написанием тактики и методики охраны границ.

В составе нового рода войск будут служить бойцы полевой разведки и пограничной пехоты, наблюдательницы, следопыты, оперативные сержанты, офицеры территориальной обороны («Кциней hа-hагана hа-Мерхавит») и военные координаторы текущей безопасности (РАВШАЦ – «Раказ Битахон Шутеф Цваи»). Как и ранее, высокий процент военнослужащих будут женщины. В рамках данного рода войск будет продолжен эксперимент по службе женщин-танкистов на границах.

Амир Эбштейн сказал, что «Умная и смертельная граница» в первую очередь будет создаваться на границе Газы, а «Умная территориальная бригада» – в Иудее и Самарии. На базе батальона «Каракаль» создаётся территориальный батальон («Гдуд Мерхави»). Батальоны полевой разведки («Гдудей Исуф») станут подразделениями применения межвидовых сил («Йехидот hафъаля Рав-Зроит»).

На церемонии был вручён новый знак подразделения («Таг Йехида») Войск охраны границ. Его элементы:

Жёлтый цвет – связь с землёй;



Зелёный цвет – цвет средств Полевой разведки;



Пятнистый цвет – сочетание системы полевой разведки и системы пограничной пехоты;



Прицел – точность в обнаружении противника и смертоносность на оперативном фронте, с использованием новейших технологий;



Боец, присевший на колено, – бойцы рода войск, защищающие границы страны;

