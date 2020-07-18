В ЦАХАЛе официально созданы пограничные войска

В составе нового рода войск будут служить бойцы полевой разведки и пограничной пехоты, наблюдательницы, следопыты, оперативные сержанты, офицеры территориальной обороны («Кциней hа-hагана hа-Мерхавит») и военные координаторы текущей безопасности (РАВШАЦ – «Раказ Битахон Шутеф Цваи»). Как и ранее, высокий процент военнослужащих будут женщины. В рамках данного рода войск будет продолжен эксперимент по службе женщин-танкистов на границах.
Амир Эбштейн сказал, что «Умная и смертельная граница» в первую очередь будет создаваться на границе Газы, а «Умная территориальная бригада» – в Иудее и Самарии. На базе батальона «Каракаль» создаётся территориальный батальон («Гдуд Мерхави»). Батальоны полевой разведки («Гдудей Исуф») станут подразделениями применения межвидовых сил («Йехидот hафъаля Рав-Зроит»).
На церемонии был вручён новый знак подразделения («Таг Йехида») Войск охраны границ. Его элементы:
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- Жёлтый цвет – связь с землёй;
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- Зелёный цвет – цвет средств Полевой разведки;
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- Пятнистый цвет – сочетание системы полевой разведки и системы пограничной пехоты;
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- Прицел – точность в обнаружении противника и смертоносность на оперативном фронте, с использованием новейших технологий;
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- Боец, присевший на колено, – бойцы рода войск, защищающие границы страны;
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- Форма алмаза (6-угольник) – алмаз с символа СВ, символизирующий межвидовое взаимодействие на оперативном фронте охраны границ.
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