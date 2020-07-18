Ученые выяснили, что сон помогает мозгу приспособиться к неожиданностям

Сон необходим для нормальной работы памяти. Так, во сне кратковременная память превращается в долговременную, а мозг избавляется от ненужной информации. Однако, как пишет «РГ», ученые из университета Миссури узнали о еще одной важной функции сна — он помогает мозгу приспособиться к неожиданностям.

Они провели эксперименты с плодовыми мушками, в рамках которых инициировали экстремальную ситуацию — молодых и взрослых особей лишили возможности летать.

В итоге все особи впадали в долгий сон.

Эксперты обнаружили нейроны, которые заставляли мозг дольше находиться в состоянии сна при нефункционирующих крыльях. Эти же нейроны работают при нормальном формировании крыльев. Таким образом, умение летать и управление крыльями с рождения интегрировано в мозг мушек, хотя это не исключает необходимость освоения данных навыков.

При этом отсутствие работающих крыльев заставляет мозг перестраиваться, чему способствует сон. Он, как утверждают исследователи, усиливает пластичность мозга. По мнению ученых, выводы актуальны для людей. Они посоветовали увеличивать продолжительность сна, если требуется адаптироваться с неожиданными изменениями.