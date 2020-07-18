США сохраняют лидерство в ядерной сфере — Пентагон

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что страна сохраняет мировое превосходство в ядерной сфере. По его словам, Штаты располагают «чрезвычайно боеспособной ядерной триадой».

Как отметил глава Пентагона, страна постоянно модернизирует свое вооружение, но делает это только ради сдерживания потенциальных конфликтов. Если же избежать вооруженных действий не удастся, Вашингтон будет готов «воевать и побеждать».

Между тем США пока не решили продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).