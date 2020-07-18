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США одобрили поставку Украине боевых патрульных катеров

Власти США одобрили поставку Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, шесть катеров уже готовятся для Киева в рамках «помощи по соответствующим программам». Остальные суда Украина сможет приобрести за деньги из оборонного бюджета.

«Этот важный шаг говорит о возрастающем доверии между США и Украиной», — написал министр.

О планах Пентагона предоставить Украине дополнительную военную помощь сообщалось в марте. По данным CNN, новый пакет помощи включает в себя противоартиллерийские радары и катера Mark VI. Их стоимость составит 125 миллионов долларов. Это первая часть военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов, которые были выделены Конгрессом.

18 июля, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
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