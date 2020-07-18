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Специалисты рассказали какие уникальные вещества содержит красный лук

Специалисты из Калифорнийского университета в США обнаружили уникальные свойства флавоноида кверцетина, который в самом большом количестве содержится в красном луке и каперсах. В ходе масштабного исследования специалисты выяснили, что этот флавоноид благотворно влияет на работу головного мозга и сердца.

«Вещество кверцетин способно модулировать ионные каналы калия в семействе определенных генов, регулируя их чувствительность к активности в клетке, и тем самым помогает предотвратить их дисфункцию», — рассказали ученые. По их словам, именно этот флавоноид препятствует развитию эпилепсии, заболеваний сердца и сахарного диабета.

По мнению специалистов, результаты этого исследования в будущем помогут создать некоторые лекарственные препараты, которые будут не только служить отличной профилактикой развития этих болезней, но и бороться с ними. Также исследователи добавили, что употребление продуктов с этим флавоноидом оказывает настоящий терапевтический эффект

18 июля, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество ﻿
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