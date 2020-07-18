Школы под открытым небом в начале ХХ века позволяли оздоровлять детей и избегать эпидемий

В первой половине XX в. в Европе и Северной Америке были популярны школы, обустроенные под открытым небом. Они предназначались для предотвращения распространения туберкулеза. Такие учебные заведения для детей сооружали подальше от городских центров, нередко в сельской местности.

Первой такой школой была «Лесная школа для больных детей» (Waldschule für kränkliche Kinder), организованная в 1904 году в немецком районе Шарлоттенбург (Charlottenburg) неподалеку от Берлина. Ее обустройством занималась компания Spickendorff.

После Первой мировой войны аналогичные учебные заведения организовали в 1922 году в Париже. Программы были скорректированы для укрепления здоровья учащихся и предусматривали регулярное выполнение физических упражнений, а также строго контролируемую диету.

Это движение повлияло на дальнейшее развитие системы образования в разных странах, а также на архитектуру: в Швейцарии, Англии, США строились новые школы с открытыми классами.

Возможно настало время,в связи с пандемией,восстановить этот проект хотя бы частично. Это позволило бы сохранить и укрепить здоровье очень многих детей .