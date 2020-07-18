Приквел классического романа «Великий Гэтсби» выйдет в 2021 году

Обладатель нескольких литературных премий, американский писатель Майкл Фаррис Смит в следующем году выпустит приквел классического романа «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

Как сообщает The Guardian, возможность напечатать роман именно сейчас появилась потому, что 1 января 2021 года истекает срок действия авторского права на роман Фицджеральда, и он станет общественным достоянием.

В США новая книга выйдет через четыре дня после истечения срока — 5 января 2021 года, а в Великобритании — чуть позже, 25 февраля 2021 года.

Книга будет называться «Ник», в центре ее сюжета окажется история рассказчика из оригинального романа — Ника Карравея — до его встречи с Джеем Гэтсби.

Смит признался, что уже давно ждет подобной возможности, а Ник Карравей буквально стоял у него перед глазами, когда он перечитывал «Великого Гэтсби» несколько лет назад.

Напомним, «Великий Гэтсби» вышел в апреле 1925 года. Это третий роман Фрэнсиса Скотта Фицджералда и считается одним из самых значимых литературных произведений XX века. За все время в мире было продано более 25 млн экземпляров романа на многих языках.

Новый виток популярности «Великий Гэтсби» получил в 2013 году, когда на экраны вышел одноименный фильм База Лурмана с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Ника в картине сыграл Тоби Магуайр.