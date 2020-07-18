Племянница Трампа высказалась о его интеллектуальных способностях

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри заявила, что родственники не считали его умным и сообразительным. Об этом она рассказал в эфире CNN.

По ее словам, в прошлом американский лидер не демонстрировал интереса к обучению и не отличался любознательностью. В то же время он был «в высшей степени уверен в себе» и пренебрежительно относился к людям.

Мэри Трамп предположила, что ее дядя не сильно изменился с тех пор.

Ранее племянница хозяина Белого дома, клинический психолог по профессии, нашла у него психопатию. Со временем он стал все больше закрываться от эмоций и эмпатии, а критику стал воспринимать как вызов и разрешение вести себя еще хуже, призналась Мэри Трамп. Также, по ее мнению, он был лишен каких бы то ни было принципов и всегда приспосабливался под любые обстоятельства.

Позднее президент назвал племянницу ходячей катастрофой и заявил, что она редко появлялась и мало знает о нем. «[Мэри Трамп] говорит ложь о моих замечательных родителях (которые терпеть ее не могли) и обо мне и тоже нарушает соглашение о неразглашении. Она еще и нарушила закон, передав мои налоговые декларации», — отметил американский лидер.