Объяснено воздействие коронавируса на мозг

Врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили объяснил воздействие коронавируса на мозг. По его словам, сейчас некоторые пациенты с COVID-19 проходят МРТ головного мозга. Об этом он рассказал в беседе с «Комсомольской правдой» в субботу, 18 июля.

«Несмотря на то что на основании получаемых при этом результатов некоторые специалисты утверждают, что вирус SARS-CoV-2 способен напрямую поражать головной мозг, я думаю, что этого не происходит, а все в большинстве случаев объясняется сосудистыми нарушениями», — сказал врач.

Он также вспомнил о схожих с коронавирусом вирусных заболеваниях, в том числе кори и краснухе, и отметил, что они вызываются совсем другими вирусами, отличными от SARS-CoV-2. При этом принцип действия у них схож — они приводят к поражению кровеносных сосудов.