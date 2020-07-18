НАБУ сообщило о подозрении главе Окружного админсуда Павлу Вовку.Что известно об этом деле

НАБУ сообщило о подозрении главе Окружного админсуда Павлу Вовку, его заместителю и еще 5 судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации.

Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба ведомства.

Дело против Окружного админсуда возникло в качестве части дела о превышении власти и принятии заведомо неправосудных решений против участников «Автомайдана». Также в 2017-м НАБУ проводила обыск в кабинете и жилье Вовка по подозрению в деле от 2016-го о возможном незаконном обогащении судьи.

Генпрокуратура обратилась в НАБУ, чтобы, в частности, установить звукозаписывающую технику в кабинете самого главы суда и других судей. Позже бюро обнародовало несколько эпизодов записей, которые вошли в новейшую историю как «пленки Вовка».

В записях, по данным следствия, фигурируют, в частности, глава суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, Павел Григорович, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, нардеп Сергей Кивалов и его помощница Антонина Славицкая.

Они обсуждают подачу исков в Окружной админсуд с целью прекращения полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей, поиск лиц, от имени которых будут подаваться иски.

В одном из записей, в частности, голос, похожий на Аблова начинает историю о судебных исках против членов ВКСС.

«Шеф, давай что-то закатим, я готов», — якобы утверждает судья.

Участники диалогов отмечали, что главу комиссии Сергея Козьякова, его заместителя Станислава Щотку и члена комиссии Наталью Весельскую можно обвинить в том, что они не имеют полномочий (срок их полномочий постоянно меняли — от четырех до шести лет — на чем, по версии НАБУ, и хотели сыграть Вовк с коллегами).

Как утверждают в бюро, «заговорщики» хотели забросать исками админсуд. Поскольку судьи должны были рассматривать эти иски, должен был возникнуть конфликт интересов. И таким образом члены комиссии должны быть отстранены от переаттестации Вовка и его коллег. Таким образом намеревались сохранить высокие должности в суде.

НАБУ отмечало, что судья Вовк, в частности, уговорил подать иск двоката Александра Кротюка, который не прошел конкурс на должность судьи Кассационного админсуда в составе Верховного суда.

В одном из разговоров Вовк и Аблов отмечают, что подавателей исков должно быть как можно больше. «Чем больше истцов, тем меньше шансов у ВКСС нас достать. По другим членам пойдут в конце марта», — якобы утверждает Вовк.

Они,якобы, планировали включение в состав комиссии лояльных людей и даже говорят о возможности использования ГБР для давления на судей. Вовк вроде бы говорит Аблову: «Скажешь, Паша пошел согласовал с руководством ГБР. Он общается и дружит с первым заместителем и заместителем. У вас сейчас, потеряешь доверие власти, проверят вас».

Общественность с нетерпением ждет продолжения этого интересного дела и ,естественно,его результатов.