Красавица-сексолог найдена мертвой в фешенебельном отеле

В фешенебельном отеле в центре столицы найдено тело популярного психотерапевта и сексолога Анны Амбарцумян. Об этом сообщает «Московский комсомолец», добавляя, что в номере отеля были обнаружены медикаменты.

По данным РенТВ, тревогу подняла служба безопасности отеля, обнаружившая Амбцуарян мертвой накануне днем. Отмечается, что, по предварительным данным, смерть женщины произошла за пять часов до того, как было найдено тело. При этом, говорится в сообщении, сексолог в отеле была не одна. Сейчас полиция устанавливает данные этого человека.

Напомним, Анна Амбарцумян — популярный психолог, она часто давала комментарии СМИ на тему отношений между полами, была участницей различных телепередач, являлась Instagram-блогером.