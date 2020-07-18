Как уснуть в жаркую погоду без кондиционера — помогут шторы

Один из самых интересных способов решения проблемы жарких дней в квартире, который предлагают специалисты в том, чтобы использовать хорошие шторы. А еще — это засунуть постельное белье в морозилку на 10-15 минут, чтобы охладить. Простыни и наволочку можно даже слегка намочить перед этим, чтобы добиться лучшего эффекта. Кроме того, для борьбы с жарой в спальне можно сделать следующее.

1. Задергивайте шторы

Чтобы не пропустить в комнату солнечный свет и избежать нагревания предметов, закрывайте окна шторами на весь день.

2. Не проветривайте спальню днем

В дневное время через открытые окна попадает горячий воздух, поэтому ни о каком охлаждении мечтать не приходится. Лучше проветривать помещение вечером, непосредственно перед сном, когда на улице уже относительно свежо.

3. Пейте холодные напитки

Холодное питье помогает снизить температуру тела и немного освежиться, однако налегать на холодные чаи и кофе перед сном не стоит, чтобы не заработать бессонницу.

4. Снимайте одежду перед сном

А если спать обнаженным вам некомфортно, выбирайте одежду для сна из натуральных материалов, поскольку от синтетики вам будет еще жарче.

5. Увлажняйте воздух

Разбрызгивайте по спальне воду из пульверизатора, развешивайте мокрые полотенца или просто купите увлажнитель — все средства хороши, главное, не переусердствовать и не создать в спальне духоту.